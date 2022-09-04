اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ترامب يعتبر عملية تفتيش مقر إقامته فى فلوريدا "انتهاكا مروعا للسلطة"

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:44 ص
ترامب يعتبر عملية تفتيش مقر إقامته فى فلوريدا "انتهاكا مروعا للسلطة" دونالد ترامب
أ.ش.أ

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مقر إقامته بمارالاغو بفلوريدا، معتبرا أنها " تهديد حقيقي يؤثر على حرية الأمريكيين، وأحد أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأمريكي".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في ولاية بنسلفانيا خلال تجمع انتخابي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم،" إن عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيق الفيدرالي في مقر إقامته تعد "استهزاء بالعدالة".

 


فلوريدا

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إف بي آي

بنسلفانيا

دونالد ترامب



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