اليوم السابع
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تدريب التحول الرقمي لأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ خطوة نحو الجمهورية الجديدة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:27 م
تدريب التحول الرقمي لأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ خطوة نحو الجمهورية الجديدة جانب من التدريب
كفر الشيخ محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ،، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، الدورة التدريبية فى التحول الرقمى، لأعضاء برلمان الشباب بمشاركة عشرين عضو بمعمل الحاسب الآلي الملحق بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة و إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .
 
تتضمن الدورة التدريبية محاور رئيسية حول تعريف التحول الرقمى، التحديات التي أدت إلى تحول العالم نحو الرقمنة، كما تقدم نهى عبدالله،  المدربة بالتربية والتعليم و مراجع بالهيئة القومية لضمان الجودة، خلال الدورة التدريبية، أهم أهداف التحول الرقمي وكيفية تحقيقها، والفوائد العائدة على مستخدميه فى كافة المؤسسات، كما أوضحت الفرق بين استخدام وسائل التكنولوجيا وأدوات التحول الرقمي والمحور الرئيسي وهو رحلة التحول الرقمي من أين تبدأ وأين تنتهي.
 
أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قدرات النشء والشباب وتعزيز معارفهم الرقمية، في ظل تحديات العصر الحديث و رقمنة المؤسسات، لمواكبة التطور التكنولوجي، لبناء شاب قادر على القيادة يعي متطلبات الحياة السياسية بشكلها الجديد، يستطيع أن يستخدم تطبيقاته على كافة المنصات الرقمية، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مصر الرقمية

شباب ورياضة

حياة سياسية



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