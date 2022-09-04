تجديد حبس صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة للمقاولات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم علي مبلغ الإستيلاء على مبلغ 17 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية وامتنع عن السداد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17 مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.