تأجيل نظر قضية مقتل "عروس قليوب القاصر" بيد زوجها العرفي لجلسة الثلاثاء

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11218 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1738 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ف"، 28 سنة، قتل زوجته العرفي "سمر ع ر"، 15 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، عقب عودتها من زيارتها لأسرتها، وفور دخولها العقار محل سكن الزوجية انهال عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، والتي أودت بحياتها على الفور على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، أمرت بحبس "محمد ع ف"، 28 سنة، نجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجته "سمر ع ر"، 15 سنة، في شهر العسل بقرية بلقس مركز قليوب، والمعروفة بـ"عروسة قليوب القاصر"، على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعى للمتوفاة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وإحالته للطب الشرعى لفحصه.

وكشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية بواقعة مقتل "سمر ع ر"، 15 سنة، عروس قليوب القاصر، على يد زوجها "محمد ع ف"، 28 سنة، نجار مسلح، أن المتهم يكبرها بـ 13 عاما، كما أنه لم يتم الزواج رسميا بين الطرفين، وتم الزواج عرفيا كون الزوجة قاصرا ولم تبلغ السن القانوني للزواج، كما أنه كان يوجد خلافات بعد أيام من الزواج وهو ما نتج عنه انتقال الزوجة لمنزل أهليتها، إلا أنه تم الصلح قبل الواقعة بيوم وعادت لمنزل زوجها.

وأوضحت التحريات، أن المتهم بعد الزواج لم ينفق على زوجته وكان يعتمد على ما ترسله والدة زوجته لها من طعام، ويوم الواقعة طالبته بمبلغ 5 جنيهات لشراء لوازم الطعام، إلا أنه رفض ونشبت بينهم مشاجرة، قام على إثرها بتسديد عدة طعنات لها بمناطق متفرقة بالجسم.

وكشف شهود عيان، أن المتهم تشاجر مع المجنى عليها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، كما أن المجنى عليها متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 20 يوما دبت بينهما الخلافات، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وتم عودتها له مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.



