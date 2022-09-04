تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية إلى بعد غد الثلاثاء

الشرقية - فتحية الديب

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجب فتاة الزقازيق، لجلسة بعد غدا الثلاثاء ، لطلب دفاع المتهم بضم ملف الطبى والمرافعة.

وكان وصل قاتل فتاة الشرقية الطالبة سلمي إلى قاعة محكمة جنايات الزقازيق، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووصل المتهم بسيارة شرطة مصفحة، تتقدمها سيارات الشرطة الدفع الرباعي وأخرى تركيبات.