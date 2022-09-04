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انتهاء تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية.. والنتيجة نهاية الأسبوع

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:00 ص
انتهاء تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية.. والنتيجة نهاية الأسبوع الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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انتهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى، وجار الرصد والتجميع، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة نهاية الأسبوع الجارى.
 
وتمت عملية التصحيح فى 9 مقرات لتصحيح الدور الثانى فى المناطق التالي: القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ- البحيرة - الشرقية - الدقهلية – الجيزة، وكان قد تم إصدار التوجيهات للمراكز بتطبيق نفس الضوابط والتعليمات التى كانت عليها مقرات الدور الأول، على أن يكون بكل منطقة ثلاث مقرات المقر الأول لتصحيح المواد العربية ومقر لتصحيح المواد الشرعية والمقر الثالث لتصحيح المواد الثقافية ويحظر عقد تصحيح مقرين فى مكان واحد وتتحمل المنطقة المسئولية حال مخالفة هذا التعليمات مع تجهيز كافة المتطلبات لنجاح عملية التصحيح أجهزة كشف الحرارة والمراوح ومبردات المياه وماكينة تصوير فى كل مقر وطاولات وكراسى والعمل على توفير كل ما من شأنه يعمل على راحة المصححين العمل على نظافة المقرات.
 
 
الجدير بالذكر أن عدد طلاب الدور الثانى بلغ 61278 طالبا وطالبة ، ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الدور الثانى قبل يوم 10 سبتمبر ، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى والمتخلفين عن التسجيل، وذلك بعد إعلان النتيجة بـ 48 ساعة.
 

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