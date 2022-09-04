انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق بسيارة أسفل كوبري صفط اللبن

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة، انتداب المعمل الجنائى، لبيان سبب نشوب حريق اشتعل بسيارة أسفل كوبري صفط اللبن ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تبين من المعاينة لموقع الحادث، أن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق، وتبين أن السيارة تابعة لشركة المقاولون العرب ولم يتهم سائقها احد بالتسبب في الحادث وتولت النيابة التحقيق

واستمعت النيابة لأقوال السائق وأكد أنه شاهد دخان يخرج من السيارة من أسفل الكابينة، ورجح أن يكون الحادث نتيجة ماس كهربائي.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أسفل كوبري صفط اللبن، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.