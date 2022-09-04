اليوم السابع
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اليونيسف: cop27 فى مصر سيجمع المجتمع الدولى لترجمة التزامات تخفيف آثار تغير المناخ

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:31 م
اليونيسف: cop27 فى مصر سيجمع المجتمع الدولى لترجمة التزامات تخفيف آثار تغير المناخ ممثل الأمم المتحدة للطفولة
كتبت : هند المغربي تصوير : كريم عبد العزيز

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هنأ جيريمى هوبكنز، ممثل الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مصر لاستضافتها قمة المناخ فى شرم الشيخ قائلا "إنها ستضم مجموعة رفيعة المستوى من صانعى القرار من الوزراء وشركاء التنمية، جنبا إلى جنب مع أعضاء مؤثرين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والأوساط الأكاديمية لمناقشة كيف يمكننا ترجمة التزاماتنا نحو التخفيف مِن آثار تغير المناخ إلى عَمَل للجميع"

وأضاف، أن تقوم الحُكومات وشرُكاء التَنْمية والمُجتمع الدولى بترَكيز الاهْتِمَام والتَمْويل لتَلبيةْ احْتِياجات الأطْفَال الأكثر احتياجاً.

ولفت ممثل يونيسف "لقد عرضت أزمة المناخ الأطفال، فى كل قارة، لمخاطر مناخية، من موجات الحر والجفاف إلى الأعاصير والفيضانات، بالإضافة إلى زيادة مستويات التلوث فى الماء والهواء، مما يجعلنا جميعاً قلقين للغاية.

جاء ذلك خلال إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" وهى المبادرة الوطنیة لتمكین النشء والشباب للتفاعل مع قضایا تغیر المناخ.

وأضاف ممثل يونيسف "نحن فخورون بأن تكون جزءا من قافلة الشباب من أجل المناخ، والتى ستسافر عبر المحافظات المختلفة للاستماع إلى الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم وتوصياتهم حول ما يمكننا القيام به للتخفيف والحد من أخطار تغير المناخ"

 وقال هوبكنز "مِن أَهم ما يُمكنْ أن تُحَقِّقَهُ القِّمة أيضاً هو أن يَكُون لِلْأَطْفَال والشَبَابْ صَوْت مَسمُوع وأن نُفَعِّل مُقْترحاتْهم المُبْتَكَرة. وأضاف "كما يسعدنى أن يشارك الشباب فى أنشطة القافلة التفاعلية للتأكد من وصول أصواتهم ومقترحاتهم إلى قمة المناخ بشرم الشيخ، وأود أن أعرب عن امتنانى للحكومة المصرية على جهودهم الحثيثة، وأن أشكر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا على دعمهم الكبير".

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المناخ

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مصر



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