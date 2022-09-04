اليوم.. النطق بالحكم على تشكيل عصابى أطلق النار على شباب فى مقهى بالدقهلية

تعقد محكمة جنايات المنصورة، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب وإصابة آخر، خلال هجوم مسلح على مقهى بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية.

وتعود الواقعة لشهر سبتمبر من العام الماضي، حيث شهدت قرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين، هجوم 7 أشخاص على مقهى، وأطلقوا وابلًا من الرصاص بشكل عشوائي، قاصدين قتل مالكها.

وأسفر الحادث عن مقتل الشاب محمد محمود عطية 22 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة، ب 4 طلقات نارية فى البطن من الجانب الأيسر، وذلك أثناء تصادف جلوسه على المقهى فى وقت الجريمة، بينما أصيب لمعى ح. ع. 37 سنة - صاحب المقهى، بطلقات نارية بالقدمين.

وبالفحص والتحريات، تبين أن مجموعة من المسجلين خطر يستقلون 3 دراجات نارية، استهدفوا المقهى بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين قتل مالكها، نظرًا لضبطه شقيق أحد المتهمين أثناء اتجاره فى المواد المخدرة بالشارع، وتسليمه لقسم الشرطة، وصدر ضده حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 4 من المتهمين، وقررت النيابة العامة إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.