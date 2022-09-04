اليوم السابع.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها الرئيس السيسى يتابع الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، ويوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين، ويستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى.

40 ألف طالب يسجلون الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة، وبدء التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادرات الفنية اليوم واقرأ أيضا..

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، واللجنة تستجيب لـ524 حالة فى أغسطس



استرداد 3.3 مليون متر بعد إزالة 8871 مبنى مخالفا و1791 حالة تعد على الأراضى الرزاعية

إعلان القواعد التنفيذية لـ"التعريفية الجمركية المخفضة" تحفيزا للصناعة الوطنية



التعليم تواصل استعداداتها للعام الدراسى الجديد وتلزم المدارس الدولية بنسب الزيادات المقررة سنويا.. وتحذرمن تحصيل أى رسوم مخالفة وتطالب بإعلان المصاريف بمكان داخل المدرسة

"فاكسيرا" تعلن توفير 500 ألف جرعة من لقاخ الأنفلونزا للمواطنين.. وتؤكد: اللقاح مهم وضروروى لخفض معدلات العدوى بالفيروس.. وهبة والى: نتوسع فى الاستثمارات لتكون فاكسيرا مركزا إقليميا للقاحات