المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل ونجلها بالإكراه في منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد على عاطل 7 سنوات، وذلك بتهمة سرقة ربة منزل ونجلها بالإكراه في منشأة ناصر.

كان كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم عقب انتهاء التحقيقات معه، أن المتهم قام بإحراز سلاح أبيض "مطواة" بقصد سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قام بسرقة ربة منزل ونجلها بالإكراه، بعد أن أشهر فى وجههما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستولى منهما على متعلقاتهما الشخصية ومبلغ مالي، وفر هاربا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشاه ناصر، بلاغا من سيدة "ربة منزل" ونجلها، يفيدنا فيه لتعرضها للسرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح من قبل مجهول، وبجمع التحريات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة ، تم تحديد هوية المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ، والمسروقات المستوى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.