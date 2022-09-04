اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:44 م
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المرور تحرر 75 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:04 م
المرور تحرر 75 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (197148) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (75027) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (2956) مخالفة السير بدون تراخيص و(5) دراجات نارية مخالفة و(14) مخالفة موقف عشوائى و(28) مخالفة شروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

المخالفات المرورية

وزارة الداخلية

الحملات المرورية



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