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المركزى للتعبئة والإحصاء: مستوى الإنجاب انخفض إلى نسبة 2.85%

الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:54 ص
المركزى للتعبئة والإحصاء: مستوى الإنجاب انخفض إلى نسبة 2.85% أرشيفية
كتب: أحمد قنديل

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استعرضت الإعلامية إنجي القاضي، فقرة تليفزيونية توعوية حول مخاطر الزيادة السكانية، مسلطة الضوء على أبرز مخاطر الزيادة السكانية، وإحصائيات مسح الأسرة الأخير حول ما وصلت إليه معدلات الإنجاب.
 
أكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن التقرير المتعلق بالمسح الصحي للأسرة المصرية، وفر معلومات متكاملة عن صحة الأسرة، مشيرًا إلى أنه أوضح أن مستوى الإنجاب انخفض لنسبة 2.85% مقارنةً مقابل 3.5% عام 2014.
 
وقال عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، إن معدل الانخفاض يبشر من ناحية مخاطر الزيادة السكانية، ما يجعل وجود فرصة حقيقية لتقليل الزيادة المحتملة في عدد السكان، ما يعود على تنمية مستويات المعيشة للمواطنين في حال الوصول لمعدلات متساوية مع الدول المتقدمة.
 
من جانبها قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، أن قضية الزيادة السكانية هي أمر هام جدًا وتمس كل فرد في المجتمع، لافتةً إلى أن تحقيق قدر من الرفاهية للمواطنين يتأثر سلبًا مع ازدياد النمو السكاني، نظرًا لأن ذلك يعد أكبر تحد للدولة، رجوعًا لكون النمو السكاني يوجه بعيدا عن التنمية.

المجلس القومي للمرأة

معدل الانجاب

الزيادة السكانية



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