المحافظ يؤكد دعمه لمسيرة نادى أسوان فى الموسم الجديد للدورى

شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على العمل بروح الفريق الواحد ، وتحقيق التكامل والتكاتف بين الجميع من أجل خلق موارد مالية إضافية بأفكار ورؤى تسويقية خارج الصندوق تساهم بشكل مباشر فى دعم مسيرة زهرة الجنوب للإستمرار فى الدور الممتاز، وهى أهم محاور لقاء محافظ أسوان مع بالمستشار الشافعى صالح رئيس النادى ، والمدير الفنى لنادى أسوان الكابتن ربيع ياسين ، وبحضور حمادة صالح نائب رئيس النادى.

وأكد أشرف عطية، دعمه لمسيرة نادى أسوان خلال الموسم الكروى 2022/2023 فى دورى الأضواء والشهرة من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة للإعداد الجيد ، والعمل على إسعاد الجمهور الأسوانى.

وطالب، بسرعة عقد إجتماع عاجل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والهيئات والأفراد للتبرع لتأكيد وقوف كافة قوى المجتمع الأسوانى بجانب النادى بإعتباره من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد لمواجهة المتطلبات المالية الحالية المتعلقة به.

ومن جانبه قدم المستشار الشافعى صالح شكره لمحافظ أسوان على دعمه اللامحدود لمسيرة نادة أسوان وهو ما يساهم فى أن تكون إنطلاقة الفريق فى الدورى الممتاز قوية وجادة إعتماداً على الروح والتركيز والإصرار والإرادة لتحقيق مستوى ونتائج جيدة حتى يدخل الفريق المنطقة الدافئة فى ترتيب جدول الدورى مما يؤهله لضمان البقاء فى دورى الأضواء.

وتابع قائلا: سنعمل على الإستغلال الأمثل لمعسكرات الإعداد ، مع إستكمال دعم قوام الفريق بلاعبين متميزين يساهموا فى الظهور بالأداء والمستوى الفنى والمهارى المشرف خلال الموسم الكروى الجديد.