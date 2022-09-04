المؤبد لـ3 عاطلين بتهمة قتل وسرقة توك توك بالإكراه من سائق فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه، فى الزاوية الحمراء، حيث قاموا بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم.

وكان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين، كشف أن الجناة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأنهم قاموا بقتل سائق توك توك بعد أن استوقفوه بحجة توصيلهم إلى أحد الأماكن فى المنطقة، وما أن اطمأنوا إلى خلو الشارع من المارة، حتى قاموا بتهديد الضحية بسلاح أبيض للاستيلاء على التوك توك، فحاول السائق القتيل مقاومتهم، فقاموا بقتل المجنى عليه، وألقوه خارج الدراجة النارية، واستولوا عليها وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة شاب مقتول وملقى بأحد شوارع المنطقة ، على الفور تم جمع التحريات اللازمة ، واستخدام التقنيات الحديثة ، حيث تمكنوا كشف هوية الجناة.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم التوك توك المسروق، والسلاح الأبيض المتهم في الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.