اليوم السابع
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اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "ماعت"

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:13 م
اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "ماعت" ماعت
كتب محمد أسعد

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في إطار الحملة الترويجية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بعنوان "اللغة المصرية القديمة"، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، خلال الشهر الجاري، احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، تعرف على علامة اليوم:
 
 علامة "ماعت"
 
تُمثل هذه العلامة ريشة نعام، وتأتي في النصوص المصرية القديمة على عدة أوجه، فهي علامة ثنائية تنطق "شو" وتُعبر عن "الهواء"، وعلامة ثلاثية تنطق "ماع" وتعبر عن "الاعتدال"، كما أنها أيضاً تأتي في نهاية بعض الكلمات لتُعبر عن معانٍ أخرى. 
 
وقد نالت علامة "ماعت" أهمية خاصة، حيث أنها ترمز إلى الحق والعدالة والنظام في مصر القديمة، وقد جسدها المصري القديم في هيئة معبودة صُورت كسيدة يعلو رأسها هذه الريشة وهي المعبودة ماعت.
 
وتظهر علامة "ماعت" في هذا المنظر من بردية "خونسو مس".
 
 

وزارة السياحة والآثار

ماعت

الحضارة المصرية



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