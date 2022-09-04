اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن اكتمال النصاب القانونى

كتب محمد السيد وفاطمة محفوظ

أعلن المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين، عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، مضيفا أن عدد الحضور حتى الآن تجاوز عدد 3 آلاف ناخب.

وأضاف المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى فى مؤتمر صحفى له، أن الانتخابات تسير فى هدوء وتسير بشكل منتظم، مؤكدا أن اللجنة المشرفة لم تتلقى أى شكاوى حتى الآن، متابعا:"نقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين".

يتنافس فى العملية الانتخابية على منصب نقيب المحامين 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.