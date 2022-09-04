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الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة ولا تراجع عن شروطنا لحل الأزمة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:23 م
الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة ولا تراجع عن شروطنا لحل الأزمة بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة ولا تراجع عن شروطنا لحل الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حمل المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف مسؤولية توقف خط أنابيب "التيار الشمالي ـ 1" المزود الرئيسي لأوروبا بالغاز للساسة الأوروبيين لفرضهم عقوبات على بلاده، مشيرا إلى أن هذه العقوبات أعاقت عملية إجراء الصيانة الدورية لهذا الخط.

وقال بيسكوف للبرنامج التلفزيوني "موسكو ـ الكرملين ـ بوتين" على قناة "روسيا 1 " اليوم الأحد: "إن رفض أوروبا السخيف لصيانة معدات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" للغاز ليس خطأ شركة "غازبروم" الروسية، ولكنه خطأ السياسيين الأوروبيين، الذين اتخذوا قرارات بشأن العقوبات".

وأضاف:" بموجب العقد بيننا يجب عليهم صيانة تلك المعدات"، مؤكدا أنه عندما يصبح الجو أكثر برودة، سيصبح الوضع أسوأ.

 

 

 


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