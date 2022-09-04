القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عددا من قطع الحشيش قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.