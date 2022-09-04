العراق: مقتل قيادى بارز بـ"داعش" واثنين من معاونيه فى كركوك

وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك"، مضيفة أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، وتم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوات الجوية، أسفرت عن مقتل ما يسمى أمني قاطع الدبس والمكني (أبو دنيا) واثنين من معاونية، مشيرا إلى أن قوة قد خرجت من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى.

وعلى صعيد اخر، تمكنت قوات عراقية مشتركة من قتل إرهابي ومحاصرة اثنين آخرين، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية "الذئب الخاطف" في محافظة صلاح الدين.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن العملية الأمنية تهدف إلى القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب.

وتمكنت القوات العراقية المشتركة وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية من تدمير سبعة أوكار في جبال حمرين أمس السبت كان يستخدمها إرهابيو داعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.