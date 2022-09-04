الصحة العالمية: بكتيريا "الليجيونيلا" سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي بالأرجنتين

كتبت أمل علام

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة الأرجنتينية أبلغت مكتب المنظمة الإقليمي للأمريكتين بأنه تم تأكيد أحد أنواع البكتيريا (الليجيونيلا) باعتبارها السبب وراء مجموعة من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في إحدى المقاطعات.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تحديد ما مجموعه 11 حالة حتى الآن، بما في ذلك 4 حالات وفاة لمرضى كانوا يعانون من أمراض مصاحبة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من البكتيريا يترافق مع فاشيات الالتهاب الرئوي الوخيم ، مضيفة أن أكثر أشكال الانتقال شيوعا هو استنشاق الهباء الجوي الملوث الناتج بالتزامن مع بخاخات المياه أو الضباب، كما أنه يمكن أن تحدث العدوى أيضا عن طريق استنشاق الماء الملوث خاصة في المرضى المعرضين للإصابة في بيئات المستشفى، موضحة أن العلاج يشمل إعطاء المضادات الحيوية لعدة أسابيع أو أشهر.

وأوضحت أن وزارة الصحة الأرجنتينية، والسلطات الصحية الإقليمية، تعمل على تحديد المصدر، وتنفيذ تدابير الرقابة المناسبة، كما يقومون بجمع العينات البيئية، وإجراء تقييمات المخاطر، وتنفيذ الإجراءات في عيادة الرعاية الصحية المتعلقة بالفاشية، في ذات الوقت الذي يقوم المكتب الإقليمي للمنظمة للبلدان الأمريكية بدعم السلطات الأرجنتينية للتحقيق في الفاشية.