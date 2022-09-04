"الشباب والرياضة" بالإسكندرية: اختبارات مشروع "كابيتانو مصر" الأسبوع المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ مشروع اكتشاف المواهب فى كرة القدم ، وذلك باستاد الإسكندرية، يومى 11 و12 سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار مشروع وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية، واطلاق المشروع القومي لاكتشاف المواهب فى كرة القدم "كابيتانو مصر".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق أكبر مشروع لاكتشاف المواهب فى كرة القدم تحت عنوان "كابيتانو مصر".

وتعتمد فكرة المشروع على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين في عمر 14 عاما من جميع أنحاء الجمهورية ، ومن المقرر أن تشمل الاختبارات جولة في 7 محافظات هي "الإسماعيلية والدقهلية واسيوط والاسكندرية والغربية والقاهرة والشرقية"، على أن يتم تصفية المتقدمين إلى 120 لاعبا.

والاختبارات مقتصرة على مواليد عام 2008 ويشترط أن يكون المتقدم غير مقيد أو مسجل بأي هيئة رياضية.

أماكن ومواعيد الاختبارات :

في استاد الاسكندرية يومى 11 و 12 سبتمبر2022 م