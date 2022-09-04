اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:04 م
السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا حريق - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية تيجة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية تيجة في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الخريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل ملك المواطن حامد علي، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 

 

 

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