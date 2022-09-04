السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى عيادات مستشفى التأمين الصحي ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الأمن الإداري، من السيطرة على حريق محدود بمبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي ببنها، دون خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق في بعض المخلفات أعلى سطح المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق محدود بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وانتقلت على الفور سيارة إطفاء وتبين اندلاع حريق محدود أعلى سطح مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي، وجرى السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب حريق في مخلفات متواجدة أعلى سطح مبنى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وسؤال مدير المستشفى.



