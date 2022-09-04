السيطرة على حريق بمستشفى الزقازيق العام دون إصابات

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت الحماية المدنية بالشرقية، على حريق شب بمستشفى الزقازيق العام، دون وقوع إصابات بشرية، وكان اندلع حريق في الدور الثالث، المخصص تحت التجهيزات كغرف عمليات، وصعدت أدخنة الحريق الي قسم الغسيل الكلوي الدور الرابع، مما اضطر إلى إخلائه من المرضي ومغادرة القسم لحين السيطرة على الحريق.

وأكدت إدارة المستشفى، أنه عادت الحياة لطبيعتها داخل المستشفى، وانتظام عمل جميع الأقسام.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير الشرقية، اخطار من مدير الحماية المدنية، بوقوع حريق محدود بمستشفى الزقازيق العام، وتمت السيطرة عليه وجرى انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.