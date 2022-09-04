السجن 6 سنوات لمزارع متهم بالشروع فى قتل مواطن بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.أ.ع" مزارع بالسجن 6 سنوات ، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ن.ط" "ع.ج.خ" بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهانى صبحى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا باصابة المجنى عليه إثر اطلاق النار عليه وتم نقله الى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات قيام المتهم بإطلاق النار عليه بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى الى إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.