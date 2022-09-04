السجن 3 سنوات لمتهم من عناصر الإخوان فى قضية المكتب الإدارى بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ف.م" من عناصر الإخوان، بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين في حيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ "المكتب الإدارى".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهانى صبحى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، للمتهم بالاشتراك مع آخرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.