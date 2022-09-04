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السجن 15 سنة لمزارع في اتهامه بإطلاق نار على شخصين وإثارة الرعب بسوهاج

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:22 م
السجن 15 سنة لمزارع في اتهامه بإطلاق نار على شخصين وإثارة الرعب بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.م.أ" مزارع، بالسجن 15 سنة غيابيا، لاتهامه بتهديد شخصين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بدائرة مركز المراغة .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامى، وبأمانة سر سيد على بكر.

 

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، بأن قام بتهديد المجنى عليهما وإثارة الرعب لهما بسبب خلافات سابقة بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق


سوهاج

جنايات سوهاج

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