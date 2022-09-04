السجن المؤبد لعاطل بسبب حيازته "حشيش وأقراص مخدرة" في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد محمود باشا رزق رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "إ.ر.ف" غيابيا، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9621 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه عقب معلومات بقيام المتهم "إ.ر.ف" عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وبتحديد مكان المتهم ابصرته القوة محرزا علبة سجائر وعند مشاهدته القوة لاذا بالفرار والقي بالعلبة في الطريق ،وبفض محتوياتها تبين أن بداخلها عدد 12 قطعة حشيش و30 قرص مخدر ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.