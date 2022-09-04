الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سان مارينو بذكرى التأسيس

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيسي جمهورية سان مارينو، جيان كارلو فينتوريني وماركو نيكوليني؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سان مارينو بذكرى التأسيسالأحد، 04 سبتمبر 2022 01:56 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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