اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:14 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سان مارينو بذكرى التأسيس

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:56 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سان مارينو بذكرى التأسيس الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيسي جمهورية سان مارينو، جيان كارلو فينتوريني وماركو نيكوليني؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

سان مارينو



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