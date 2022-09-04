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الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الزراعة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:00 م
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

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