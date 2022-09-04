الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الزراعة الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:00 م الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي مصطفي مدبولي وزير الزراعة عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:01 م أعلى إيراد سنوى بحوالى 7مليارات دولار وأعلى معدل عبور.. الفريق أسامة ربيع للرئيس السيسى: حفر قناة السويس الجديدة عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة.. توجيهات رئاسية بشأن جهود توطين صناعة السفن ومراكب الصيد السبت، 03 سبتمبر 2022 03:31 م توجيهات رئاسية بشأن جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد السبت، 03 سبتمبر 2022 03:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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