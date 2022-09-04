اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكراني يناقش مع المفوضية الأوروبية تقديم مزيد من المساعدات لبلاده

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:07 م
الرئيس الأوكراني يناقش مع المفوضية الأوروبية تقديم مزيد من المساعدات لبلاده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمناقشة الجولة الثانية من المساعدات لبلاده.


وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - "ناقشت تخصيص المجموعة الثانية من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، وأكدت على الحاجة لإعداد حزمة من العقوبات الغربية على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على إصدار تأشيرات للمواطنين الروس".


وأضاف زيلينسكي أنه نسق مع فون دير لاين "خطوات تهدف إلى تحديد أرباح روسيا الزائدة من بيع النفط والغاز".

 


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