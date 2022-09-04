الذهب الأبيض.. بداية موسم جنى القطن ترسم البسمة على وجوه المزارعين.. صور

فرحة كبيرة على وجوه مزارعى الوادى الجديد والمختصين بقطاع الزراعة بالمحافظة، وهم يشاهدون ثمرة تعبهم واجتهادهم مع بشاير موسم جنى القطن بمركز الفرافرة ومنطقة شرق العوينات، تحت إشراف اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتمت زراعة صنف جيزة 95 بتاريخ 10 أبريل وتبين أن حالة المحصول جيدة من خلال الجنية الأولى ومبشرة بإنتاجية عالية على أن تكون الجنية الثانية بعد 25 يوما.

وشهد الدكتور مجد المرسى أعمال جنى محصول القطن بالفرافرة بحضور الدكتور سامى بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن، والمهندسة فايزة محمد عبدالوهاب مدير إدارة الفرافرة، والمهندس محمد على رئيس قسم الإرشاد الزراعى بالمديرية.

وسادت أجواء من البهجة والسرور على وجوه المزارعين لوفرة المحصول فى الجنية الأولى، وجرى البدء فى أعمال الجنية الأولى للقطن تحت إشراف قطاع الزراعة وشارك المختصون فى تدريب المزارعين على طرق الجنى المحسن للقطن ضمن خطة مديرية الزراعة لمتابعة محصول القطن منذ بداية زراعته وحتى موسم الجنى.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن على مستوى المحافظة بلغت 1346.6 فدان، منها 1250 فدانا بالعوينات و94.6 فدان بمركز الفرافرة وفدانين بمركز بلاط وهى مساحات أولية كنقطة انطلاق للتوسع فى زراعة المحصول على مستوى مراكز المحافظة.