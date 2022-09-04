الذكرى الثالثة لحجزها للحكم.. 16محكوما عليهم بالمؤبد مطلوبون بقضية بيت المقدس

كتب إيهاب المهندس

مرت 3 سنوات على حجز محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية محاكمة هشام عشماوى و207 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، للحكم، لاتهامهم بارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن خلال الحكم الصادر من محكمة الموضوع، برئاسة المستشار حسن فريد، حصل 61 متهما على أحكام بالمؤبد، من بينهم 16 هاربا حصلوا على أحكام غيابية بالمؤبد ومطلوبين للعدالة، لصدور الأحكام ضدهم غيابيا، وهم: إبراهيم صبحى، عمر سعيد مخلوف، عمر رفاعى سرور، تامر أحمد عصمت، ياسر حمدى عدنان، عويضة سلامة عايد، سيد محمد حسين، عزت حسن محمد، عيد محمد سلامة، محمد عبد الوهاب متولى، عبد الرحمن محمد راشد، أشرف محمد عبد الرحمن سرحان، أيمن نور عبد الرحيم، بسام بحيرى درويش، محمد عبد الرحيم بسيونى، محمد احمد محمود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.