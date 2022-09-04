اليوم السابع
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الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 13 قطعة سلاح

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:50 ص
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 13 قطعة سلاح حملة أمنية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (13) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 11 متهم لعدد (4) منهم معلومات جنائية.
 
ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة 3 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (414) حكم قضائى متنوع.
 
 

سلاح

مخدرات

الداخلية

حملات امنيه



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