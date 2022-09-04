الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم في المندرة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بمطعم مشويات في منطقة المندرة قبلي بحي المنتزه ثان، وذلك دون حدوث أي إصابات بين العاملين.

كان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا، يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع المهداوي بمنطقة المندرة قبلي، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق بمطعم مشويات أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تلفيات محدودة وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات. تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.