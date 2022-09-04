اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:49 م
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بقطعة أرض فى الحوامدية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:04 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بقطعة أرض فى الحوامدية حريق أرض - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الحوامدية، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بقطعة أرض محاطة بسور، وتم إجراء معاينة لتحديد الأضرار، وإعداد تقرير بها.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الأرض ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بقطعة أرض في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخلفات في قطعة أرض محاطة بسور. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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