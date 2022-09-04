البابا تواضروس يستقبل مطران شبرا الخيمة والأسقف العام للمحلة الكبرى

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف على الاحتفالات السنوية لديرالشهيد مارجرجس بميت دمسيس، وبرفقته اللجنة المعاونة، حيث قدم نيافته تقريرًا شاملًا عن احتفالات الدير، وتمت مناقشته من جوانب عدة.

وحضر اللقاء المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البطريركي، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

واستقبل قداسته في المقر البابوي بالقاهرة أيضا الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الذي عرض على قداسة البابا بعض المشروعات الخدمية التي من المرتب القيام بها في الإيبارشية إلى جانب إعادة ترتيب أمور الخدمة الرعوية بها.