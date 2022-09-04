الإعدام شنقا للمتهم بقتل سيدة وطفلتها والتخلص منهما في ترعة بطنطا

الغربية - فريق المحافظات

عاقبت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك، المتهم بقتل سيدة وطفلتها، والتخلص منهم في ترعة بمركز طنطا، بالإعدام شنقا.

كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

واصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقا، فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة وطفلة بإحدى الترع بقرية الرجدية مركز طنطا.

وتم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، وضباط مركز طنطا، لكشف غموض الواقعة، وتبين أن السيدة وطفلتها مبلغ باختفائهم، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شخص يدعى السيد ع 45 عاماً سروجي، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة. وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.