الإسكان تنفى طرح إعلانات عن وحدات سكنية وما يتداول غير صحيح

كتب أحمد حسن

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: رصد صورة معدلة إلكترونيًا يزعم أصحابها أنها تخص الإعلان المقبل لحجز وحدات منخفضي الدخل



مي عبد الحميد: الصندوق يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين يروجون لمثل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة



المنشورات احتوت على صورة مٌعدلة لكراسة شروط الإعلان السابق.. والمعلومات الصحيحة يتم نشرها عبر القنوات الرسمية للصندوق

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والتحليل بالصندوق قد رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المنشورات التي يزعم أصحابها أنها تحتوي على معلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت أن هذه المنشورات احتوت أيضًا على صورة مٌعدلة ببرامج إلكترونية لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابق (سكن لكل المصريين 2)، حيث تم تعديلها بزعم أنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين منخفضي الدخل، مع كتابة أسماء بعض المحافظات والمدن لإيهام المواطنين بأنها المدن المطروح بها الوحدات ضمن الإعلان المقبل، بالإضافة إلى كتابة بعض التواريخ لمحاولة تأكيد صحة هذه الصور المعدلة إلكترونيًا.

وأكدت مي عبد الحميد، أن هذه الصورة غير صحيحة على الإطلاق، وأن كافة المعلومات الواردة بها سواء من أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات السكنية هي معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ويريد أصحابها التلاعب بالمواطنين واستغلال اهتمامهم بالمشروعات والإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت أن الصندوق يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين يروجون لمثل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصًا وأنه أكد مرارًا وتكرارًا في بيانات رسمية منشورة للجميع أن كافة المعلومات الخاصة بالصندوق والإعلانات المقبلة والمشروعات التي يشرف عليها سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالصندوق.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن متابعة هذه الاعلانات من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط

www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

وطالبت مي عبد الحميد، المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه المعلومات المغلوطة وعدم مشاركتها، والالتزام فقط بما ينشر عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من قبل بعض الأفراد.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والتحليل الخاصة بالصندوق مستمرة في العمل بصورة دائمة ولحظية؛ بهدف متابعة ما يتم نشره من معلومات حول الصندوق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعقب الأخبار المغلوطة وإبراز الحقائق حولها وحماية المواطنين من الانسياق خلفها.