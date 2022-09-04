الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر بدءا من يوم الجمعة 9/ 9/ 2022م وحتى الأربعاء 14/ 9/ 2022م توزيع (20) طنًّا من اللحوم كدفعة ثامنة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

(القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الشرقية- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- البحر الأحمر- بورسعيد) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 262 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.



ومن المقرر أن تتم عملية التوزيع على النحو التالي:

أولاً: يوم الجمعة 9/ 9/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. الشرقية 2

2. قنا 2

ثانيًا: يوم السبت 10/9/2022م

م المحافظة الكمية

1. بني سويف 2

ثالثًا: يوم الأحد 11/9/2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 2

رابعًا: يوم الاثنين 12/9/2022م

م المحافظة الكمية

1. أسيوط 2

2. البحر الأحمر 1

خامسًا: يوم الثلاثاء 13/9/2022م

م المحافظة الكمية

1. سوهاج 2

2. بورسعيد 1

سادسًا: يوم الأربعاء 14/9/2022م

م المحافظة الكمية

1. الجيزة 2

2. الإسكندرية 2

3. المنيا 2