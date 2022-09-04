اليوم السابع
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بتكلفة 50 مليون جنيه..

الأقصر تدخل عصر "نيولوك" فى الشوارع بأكبر مشروع لتركيب "بلاط الانترلوك"

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:00 ص
الأقصر تدخل عصر "نيولوك" فى الشوارع بأكبر مشروع لتركيب "بلاط الانترلوك" أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى
الأقصر – أحمد مرعى

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نجاحات جديدة حققتها محافظة الأقصر فى أحد أهم المشروعات الجديدة التى تساهم فى تجميل الشوارع الضيقة بالمناطق الهامة والسياحية بالمدن المختلفة، وهو مشروع أدخل الأقصر عصر النيولوك بتركيب بلاط الإنترلوك، حيث انتهت محافظة الأقصر من تركيب أكثر من 60 كيلو متر بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات بمدن الأقصر، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل المحافظة السياحية أمام الضيوف قبل دخول الموسم السياحى الشتوى.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة وضعت خطة للحفاظ علي المظهر الجمالي للطرق والشوارع بتركيب بلاط "الإنترلوك"، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريقة  التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالي المزخرف للطرق والشوارع التي يصعب رصفها، وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإستعانة ببلاط الإنترلوك بدلاً من الرصف في الطرق الضيقة، مما لاقى استحسانا من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظرين، لافتاً إلي أنه تم الإنتهاء من تركيب البلاط في الطرق والشوارع والحارات وفي القري والنجوع وفي المناطق الترفيهية والممرات وغيرها، وذلك بأشكال وألوان متعددة، وجاري إستكمال خطة تركيبه في الطرقات والشوارع المستهدفة في إطار خطة تزيين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية في المدن والقري والنجوع.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه تركيب الإنترلوك فى الشوارع عبارة عن مشروع هام وفكرة جديدة ومختلفة أدخلتها المحافظة  فى شوارع وحوارى مدينة الأقصر، لحل أزمات الرصف الغير مكتمل فيها وعدم قدرة المعدات الضخمة للرصف فى الوصول لشوارع ومناطق لا يزيد عرضها عن مترين أو 3 متر على حد أقصى، وهى إدخال "بلاط الإنترلوك" المتداخل، والذى يتم القيام برصفه كخطط بديلة لإشعار المواطنين بحالة من السعادة باهتمام المحافظة والمجالس المحلية بهم بتوفير بلاط يحفظ شوارعهم ويماثل الرصف بصورة كبيرة.

 

أرضيات قيسارية إسنا بعد تركيب البلاط الجديد
أرضيات قيسارية إسنا بعد تركيب البلاط الجديد

 

أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى
أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى

 

أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا بتركيب 500 متر بلاط
أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا بتركيب 500 متر بلاط

 

أعمال تطوير وتركيب 500 متر بلاط إنترلوك بالسوق
أعمال تطوير وتركيب 500 متر بلاط إنترلوك بالسوق

 

الإنتهاء من أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا
الإنتهاء من أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا

 

السوق يتم فيه تجهيز العروس لحفل زفافها من مدينة إدفو حتى شمال الأقصر
السوق يتم فيه تجهيز العروس لحفل زفافها من مدينة إدفو حتى شمال الأقصر

 

العمال خلال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع
العمال خلال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع

 

العمل فى تركيب الانترلوك فى الشوارع
العمل فى تركيب الانترلوك فى الشوارع

 

انتهاء أعمال تركيب 500 متر بلاط إنترلوك بسوق إسنا
انتهاء أعمال تركيب 500 متر بلاط إنترلوك بسوق إسنا

 

بلاط الانترلوك جاهز لتطوير السوق السياحى
بلاط الانترلوك جاهز لتطوير السوق السياحى

 

بلاط الانترلوك فى الشوارع بمدن الأقصر
بلاط الانترلوك فى الشوارع بمدن الأقصر

 

بلاط الانترلوك يجمل السوق السياحى
بلاط الانترلوك يجمل السوق السياحى

 

بلاط الانترلوك يزين محيط معبد خنوم باسنا
بلاط الانترلوك يزين محيط معبد خنوم باسنا

 

تجميل الحوارى ببلاط الإنترلوك بالأقصر
تجميل الحوارى ببلاط الإنترلوك بالأقصر

 

تجهيز أروقة السوق السياحى لوضع بلاط الانترلوك
تجهيز أروقة السوق السياحى لوضع بلاط الانترلوك

 

تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى
تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى

 

تطوير السوق السياحي بمدينة إسنا
تطوير السوق السياحي بمدينة إسنا

 

جانب من العمل فى تطوير السوق السياحى بإسنا
جانب من العمل فى تطوير السوق السياحى بإسنا

 

جانب من تطوير محيط معبد خنوم بمدينة إسنا
جانب من تطوير محيط معبد خنوم بمدينة إسنا

 

خطة تطوير جديدة للسوق السياحى
خطة تطوير جديدة للسوق السياحى

 

شوارع حواري الأقصر بالإنترلوك
شوارع حواري الأقصر بالإنترلوك

 

فرحة أصحاب المحلات بتطوير أرضيات السوق السياحى
فرحة أصحاب المحلات بتطوير أرضيات السوق السياحى

 

مشروع تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع
مشروع تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع

 


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