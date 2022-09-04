الأقصر تدخل عصر "نيولوك" فى الشوارع بأكبر مشروع لتركيب "بلاط الانترلوك"

الأقصر – أحمد مرعى

نجاحات جديدة حققتها محافظة الأقصر فى أحد أهم المشروعات الجديدة التى تساهم فى تجميل الشوارع الضيقة بالمناطق الهامة والسياحية بالمدن المختلفة، وهو مشروع أدخل الأقصر عصر النيولوك بتركيب بلاط الإنترلوك، حيث انتهت محافظة الأقصر من تركيب أكثر من 60 كيلو متر بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات بمدن الأقصر، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل المحافظة السياحية أمام الضيوف قبل دخول الموسم السياحى الشتوى.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة وضعت خطة للحفاظ علي المظهر الجمالي للطرق والشوارع بتركيب بلاط "الإنترلوك"، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريقة التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالي المزخرف للطرق والشوارع التي يصعب رصفها، وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإستعانة ببلاط الإنترلوك بدلاً من الرصف في الطرق الضيقة، مما لاقى استحسانا من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظرين، لافتاً إلي أنه تم الإنتهاء من تركيب البلاط في الطرق والشوارع والحارات وفي القري والنجوع وفي المناطق الترفيهية والممرات وغيرها، وذلك بأشكال وألوان متعددة، وجاري إستكمال خطة تركيبه في الطرقات والشوارع المستهدفة في إطار خطة تزيين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية في المدن والقري والنجوع.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه تركيب الإنترلوك فى الشوارع عبارة عن مشروع هام وفكرة جديدة ومختلفة أدخلتها المحافظة فى شوارع وحوارى مدينة الأقصر، لحل أزمات الرصف الغير مكتمل فيها وعدم قدرة المعدات الضخمة للرصف فى الوصول لشوارع ومناطق لا يزيد عرضها عن مترين أو 3 متر على حد أقصى، وهى إدخال "بلاط الإنترلوك" المتداخل، والذى يتم القيام برصفه كخطط بديلة لإشعار المواطنين بحالة من السعادة باهتمام المحافظة والمجالس المحلية بهم بتوفير بلاط يحفظ شوارعهم ويماثل الرصف بصورة كبيرة.



أرضيات قيسارية إسنا بعد تركيب البلاط الجديد



أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى



أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا بتركيب 500 متر بلاط



أعمال تطوير وتركيب 500 متر بلاط إنترلوك بالسوق



الإنتهاء من أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا



السوق يتم فيه تجهيز العروس لحفل زفافها من مدينة إدفو حتى شمال الأقصر



العمال خلال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع



العمل فى تركيب الانترلوك فى الشوارع



انتهاء أعمال تركيب 500 متر بلاط إنترلوك بسوق إسنا



بلاط الانترلوك جاهز لتطوير السوق السياحى



بلاط الانترلوك فى الشوارع بمدن الأقصر



بلاط الانترلوك يجمل السوق السياحى



بلاط الانترلوك يزين محيط معبد خنوم باسنا



تجميل الحوارى ببلاط الإنترلوك بالأقصر



تجهيز أروقة السوق السياحى لوضع بلاط الانترلوك



تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى



تطوير السوق السياحي بمدينة إسنا



جانب من العمل فى تطوير السوق السياحى بإسنا



جانب من تطوير محيط معبد خنوم بمدينة إسنا



خطة تطوير جديدة للسوق السياحى



شوارع حواري الأقصر بالإنترلوك



فرحة أصحاب المحلات بتطوير أرضيات السوق السياحى