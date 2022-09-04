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"الأعلى للجامعات" يُعلن التشكيل الجديد للجان الدائمة لترقية الأساتذة والمساعدين

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:17 م
"الأعلى للجامعات" يُعلن التشكيل الجديد للجان الدائمة لترقية الأساتذة والمساعدين وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشرة (2022-2025).
 
وشهد تشكيل اللجان العلمية لهذه الدورة تغييرًا ملحوظًا في التشكيل، حيث بلغت نسبة التغيير في عضوية اللجان العلمية الجديدة 52.6%، كما بلغت نسبة التغيير في مُقرري اللجان العلمية نسبة 52%.
 
كما زاد عدد اللجان العلمية في هذه الدورة إلى 133 لجنة، حيث تم تقسيم لجنة التمريض إلى ثلاث لجان بتخصصات مختلفة.
 
 

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