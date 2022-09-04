اعترافات لص المشغولات الذهبية بالزاوية الحمراء: "بسرق علشان أشترى مخدرات"

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه خصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن عن طريق أسلوب كسر الباب، مضيفا أنه يقوم بسرقة محتويات الشقق لتوفير مبالغ مالية لشراء متطلباته من المواد المخدرة، مؤكدا: "بسرق علشان أشترى بيهم مخدرات عشان مزاجى".

واعترف المتهم خلال تحقيقات نيابة النزهة بالسرقة، وأن جميع متحصلات جرائمه ينفقها على شراء الاستروكس والهيروين والحشيش، مشيرًا إلى أنه ارتكب 5 وقائع سرقة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بأنها كانت متواجدة خارج البلاد، وفور عودتها اكتشفت سرقة (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية – متعلقات شخصية) من داخل مسكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالي من السكان، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة وتحرر المحضر اللازم.