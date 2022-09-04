استمرار حملات تحصين المواشي وتوعية أصحابها فى أسواق الماشية الكبرى بالأقصر

ويضيف مدير بيطرى الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه فى مدينة أرمنت تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية، قامت بالمرور على سوق الماشية بأرمنت بمنطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، وقامت بالمرور على سوق إسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، كما شملت تلك اللجان إطلاق لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية يترأسها الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، وقام الأطباء بعمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات وحمايتها من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية، وتهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية.