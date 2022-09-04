ارتفاع إصابات جدرى القردة فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 19 ألف حالة

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بلغت 833ر3 في ولاية كاليفورينا وحدها، ويليها ولاية نيويورك التي سجلت 403ر3 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 991ر1 حالة ويليها ولاية فلوريدا بإجمالي 991ر1 حالة وتكساس بعدد 730ر1 حالة إصابة.

وينتشر جدري القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر ، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن بدء توزيع الجرعة الأولى من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة ذكر فيه أنه تم توزيع 675ر352 جرعة لمكافحة انتشار المرض ، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 عاما.