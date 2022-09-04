احذر.. السمنة وعدم ممارسة الرياضة تزيدان خطر الإصابة بمرض الزهايمر

كتبت ميرفت رشاد

أكد تقرير صادر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أن هناك 5.8 مليون شخص يعيشون مع مرض الزهايمر عام 2020، موضحا أن مرض الزهايمر ليس نتيجة حتمية للشيخوخة ، وهناك أشياء يمكن القيام بها للعناية بصحة عقولنا وتقليل مخاطرنا، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - عدم ممارسة الرياضة

يقول الأطباء إن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين بدنيًا أقل عرضة لتجربة تدهور في وظائفهم العقلية ولديهم خطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر.

2 -السمنة

ترتبط السمنة ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 31٪.

3 - داء السكري من النوع 2

هناك أدلة متزايدة على أن داء السكري من النوع 2 مرتبط بمرض الزهايمر ، يُطلق على مرض الزهايمر اسم" داء السكري من النوع 3 "، بسبب الخصائص الجزيئية والخلوية المشتركة بين مرض السكري ومرض الزهايمر.

4 - السبب الرئيسي لمرض الزهايمر

يمكن لجين معين يسمى APOE-e4 أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، حيث تبين أن ما يصل إلى 65 ٪ من الأشخاص الذين تم تشخيصهم مصابون به، عندما يكون لدى الشخص خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر بسبب تاريخ عائلته ، يتم إجراء اختبار وظيفي محدد يقيس التفاعل المناعي المرتبط بمرض الزهايمر لتحديد المرحلة المبكرة من عمليات التنكس العصبي أو لمراقبة فعالية تعديلات نمط الحياة لمرض الزهايمر .