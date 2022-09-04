اليوم السابع
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اتهام سيدة بسرقة أحد الأشخاص بعد تخديره في الهرم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:17 م
اتهام سيدة بسرقة أحد الأشخاص بعد تخديره في الهرم حملات امنية، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام سيدة بسرقة محتويات شقة أحد الأشخاص، بعد أن تعرفت عليه، ونشأت بينهما علاقة، حيث اتهمها المجني عليه بتخديره وسرقته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بالهرم، اتهم فيه سيدة بسرقته، وذكر أنه تعرف عليها، ونشأت بينهما علاقة، وعقب ذلك وضعت له مخدرا، واستولت على محتويات شقته.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

سرقة شقة سرقة بالهرم

قسم الهرم

امن الجيزة



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