إقبال محدود على التصويت فى انتخابات المحامين بالبحيرة قبل غلق باب التصويت

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة إقبالا محدودا خلال عمليات الإدلاء بأصواتهم بكافة المراكز المعتمدة لانتخاب النقيب العام الذى خلى منصبه بوفاة النقيب السابق رجائي عطية.

وتوافد المحامون على مقرات التصويت ونقابة المحامين بمدينة دمنهور للادلاء باصواتهم وسط حالة من الهدوء الشديد .

من جانبه أكد عبد المنعم عودة نقيب المحامين بشمال البحيرة انتظام سير الانتخابات منذ فتح باب التصويت دون أى مشاكل تذكر، مشيرا إلى بدء عمليات التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بإشراف المستشار حنفي محمود، والمستشار هلال الفوال نائبا رئيس هيئة قضايا الدولة وتغلق الصناديق فى تمام الخامسة مساءً.

وأوضح نقيب المحامين بشمال البحيرة أن عدد المصوتين حتى الساعات الاخيرة من عمليات التصويت بلغ 2500 محام بنسبة حضور حوالى 20 % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية التى يبلغ عددها 14 الف محام.

يذكر ان انتخابات نقابة المحامين يتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا وفقًا للكشوف النهائية التى أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين وتتولى هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائى على الانتخابات.

وتشمل قائمة المرشحين كل من: "أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وفرج عاشور محمود محمد، وأسامة درويش أحمد سنة، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وشادي طلعت إبراهيم سليمان، وأحمد علي إبراهيم جمعة، وعلي محمد فتوح حسين، وأحمد سعيد محمد علي حلاوة، والسيد أحمد السيد أبوالعينين، وفؤاد سعد فؤاد سعد، وياسر عبداللاه محمد بخيت، ومنشاوي غانم محمد جابر، وعبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، وساهر محمد إبراهيم علوان، وخالد كمال حافظ محمد حافظ".



انتخابات المحامين



انتخابات المحامين بالبحيرة



جانب من انتخابات المحامين