إقبال متوسط على انتخابات المحامين بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، إقبالا متوسطا، حيث تم فتح باب التصويت من الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، بإشراف هيئة قضائية، والتي شكلها المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، لتشرف على الانتخابات بالنقابة الفرعية لمحامي كفر الشيخ.

ويختار محامو كفر الشيخ نقيبا جديدا للمحامين، من بين 18 مرشحًا، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي، في 11 لجنة فرعية، ويقع مقر كل لجنة فرعية بالمحكمة الجزئية التابعة لها، أو بمقر نادي المحامين التابع للجزئية.

ويترأس كل من المستشارين إبراهيم مجاهد أحمد السيد، اللجنة رقم 1 ومقرها محكمة بندر كفر الشيخ، ووائل محمد موسى أبوعيطة، اللجنة رقم 2 ومقرها محكمة مركز كفر الشيخ، وعادل ياسين عبدالحميد كبكاب، اللجنة رقم 3 ومقرها محكمة سيدي سالم الجزئية، وياسر محمد فرج سعيد، اللجنة رقم 4 ومقرها نادي المحامين بدسوق.

كما يترأس محمد محمد إبراهيم الجميل، اللجنة رقم 5 ومقرها نادي المحامين بدسوق، ومحمد عبدالحليم عبدالخالق، اللجنة رقم 6 ومقرها نادي المحامين ببيلا، والسيد عبدالوهاب السيد حماد، اللجنة رقم 7 ومقرها محكمة الحامول الجزئية، ومحمد إبراهيم الدلتوني، اللجنة رقم 8 ومقرها محكمة مطوبس، ورضا مصطفى عبدالله العيسوي، اللجنة رقم 9 ومقرها محكمة فوه الجزئية، ومدحت محمد خطاب، اللجنة رقم 10 ومقرها محكمة قلين الجزئية، وعماد عبد العليم معوض عبدالقادر، اللجنة رقم 11 ومقرها محكمة البرلس الجزئية.

وتعقد انتخابات المحامين في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة، وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم 289252 عضوًا.



اقبال متوسط على انتحابات المحامين بكفر الشيخ



اقبال متوسط على انتخابات كفر الشيخ للمحامين



انتخابات المحامين



جانب من الانتخابات



جانب من المحامين



جانب من انتخابات نقابة المحامين بمحكمة كفر الشيخ



جانب من انتخابات نقابة المحامين